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Из историй тесных дружеских отношений между карачаево-балкарцами и народами Грузии

29.06.2017  |  13:19
Из историй тесных дружеских отношений между карачаево-балкарцами и народами Грузии

 

"...во время царствования императора Николая I, молодого князя Отара Дадешкелиани вызвали в Санкт-Петербург по каким-то надобностям. Князь Отар в скором времени собрался в путь и, перевалив через Главный Кавказский хребет, остановился в одном из балкарских селений Баксанского ущелья. В этом селении он повстречался с дочерью таубия Муссы (Мырзакула) - Урусбиевой Мират (Аминат), которая настолько пленила его своей красотой, что он отложил свою поездку в Санкт-Петербург и задержался в Баксанском ущелье, чтобы жениться на ней.

Для женитьбы на красавице Аминат Урусбиевой Отару Дадешкелиани пришлось принять Ислам. Император Николай I, узнав о таком проступке князя Дадешкелиани, очень рассердился и лишил его княжеского титула, запретил ему жить в Сванетии и приказал впредь его и его потомков именовать Отаровыми. Но гордый князь Отар не подчинился требованию покинуть свои родные места и поселился в труднодоступном селении Мазер, откуда, несмотря на многочисленные попытки, его изгнать так и не смогли".

#факт@caucasus_now


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