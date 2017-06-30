Мужественное племя Лакзов

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Новости
Мужественное племя Лакзов30.06.2017 | 13:57
Фото
По соседству с Баб-ул-Абвабом к пределам исламских государств на берегу моря есть волость по имени Маскат, а рядом с нею земля Лакзов. Эти последние — племя значительное, мужественное и рослое; у них ость плантации и постоянно обитаемая область. Привилегированный класс у них называется: "Хамашира", и управляют ими цари. Между ними и между Баб-ул-Абвабом, страна Табарсеран; жители ее так же мужественны и храбры, как Лакзы, и страна их так же густо населена, как и у тех; разве только, что Лакзы превосходят Табарсеранцев числом, и владения их гораздо обширнее.
© Абу Исхак аль-Истахри
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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