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Мужественное племя Лакзов

30.06.2017  |  13:57
Мужественное племя Лакзов
Фото

По соседству с Баб-ул-Абвабом к пределам исламских государств на берегу моря есть волость по имени Маскат, а рядом с нею земля Лакзов. Эти последние — племя значительное, мужественное и рослое; у них ость плантации и постоянно обитаемая область. Привилегированный класс у них называется: "Хамашира", и управляют ими цари. Между ними и между Баб-ул-Абвабом, страна Табарсеран; жители ее так же мужественны и храбры, как Лакзы, и страна их так же густо населена, как и у тех; разве только, что Лакзы превосходят Табарсеранцев числом, и владения их гораздо обширнее.

© Абу Исхак аль-Истахри

#факт@caucasus_now


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