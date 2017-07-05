Кто такие ﻿Вана кату?

05.07.2017 | 19:19

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Вана кату (Ванская кошка арм. վանա կատու) — порода полудлинношёрстных домашних кошек, созданная на основе популяции ванских кошек (тур. Van Kedisi — "ван кедиси", курд. Pişika Wanê - "пишика ване", арм. վանա կատու - "вана кату"), кошек случайного разведения, которая происходит с территории, расположенной вокруг озера Ван, расположенного на Армянском нагорье в Ванском иле современной Турции.

Согласно определению CFA, Ванская кошка является "естественной породой", то есть "аборигенной породой" домашних кошек. Данные генетических исследований показали, что Ванская кошка является одной из древнейших пород домашних кошек.

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