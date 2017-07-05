Этого человека первому дважды дали звание Героя Иордании

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Новости
Этого человека первому дважды дали звание Героя Иордании05.07.2017 | 19:21
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Ахмед Арслан Аллаудин(1942-2014)- Иорданский военачальник, дивизионный генерал бронетанковых войск, участник арабо-израильских войн
1967 и 1973 годов. Участвовал в освобождении Мекки от террористов в ноябре 1979 года. Потомок чеченцев переселившихся в Иорданию во второй половине XIX века.
По законам Иорданского Хашимитского Королевства Героем страны человек может становиться только один раз. Но для повторного награждения Ахмеда Арслана был издан специальный государственный указ.
В память Ахмеда Арслана Алауддина в Грозном названа улица.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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