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Этого человека первому дважды дали звание Героя Иордании

05.07.2017  |  19:21
Этого человека первому дважды дали звание Героя Иордании
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Ахмед Арслан Аллаудин(1942-2014)- Иорданский военачальник, дивизионный генерал бронетанковых войск, участник арабо-израильских войн

1967 и 1973 годов. Участвовал в освобождении Мекки от террористов в ноябре 1979 года. Потомок чеченцев переселившихся в Иорданию во второй половине XIX века.

По законам Иорданского Хашимитского Королевства Героем страны человек может становиться только один раз. Но для повторного награждения Ахмеда Арслана был издан специальный государственный указ.

В память Ахмеда Арслана Алауддина в Грозном названа улица.

#факт@caucasus_now


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