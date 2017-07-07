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Азия считала аварцев непобедимыми и недоступными для наказания07.07.2017 | 12:28
Азия считала аварцев непобедимыми и недоступными для наказания, а после смерти Шаха-Надира, когда не было силы, могшей их обуздать, они вполне предались буйству и грабежам.
Пользуясь удобным выходом на плодородные равнины через землю своих единоплеменников, Джарцев( аварцы джарского общества, ныне находится в Азербайджане), аварцы производили беспрестанные набеги и вселили к себе такой страх и уважение, что соседи вынуждены были их нанимать для защиты границ от покушений их же соотечественников, а прочие владетели, ханы персидские и турецкие паши, для защиты своей независимости и безопасности.
Так, Ханы Ширванский и Ганджинский, Паши Карский и Ахалцыхский, владетель Мингрелии, Цари Имеретинский и Грузинский, содержали, смотря по своим средствами более или менее Аварцев, которые охотно предлагали свои услуги тому, кто щедрее им платил.
НЕВЕРОВСКИЙ А. А.
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