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Новости
Один из самых уникальных памятников древности Итум-Калинского района09.07.2017 | 12:32
Фото
Один из самых уникальных памятников древности Итум-Калинского района Чеченской республики находится в исторической области Мелхиста, что означает "Страна Солнца", в верховьях Аргуна, — это некрополь "Мёртвый город" — Цой-Педе. По некоторым данным, Цой-Педе входит в список семи самых труднодоступных достопримечательностей России. Цой-Педе один из крупнейших на Кавказе средневековых некрополей (46 объектов: склепы и башни), всего пять-шесть километров до границы с Грузией
#belated@caucasus_now #Чечня@caucasus_now
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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