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Новости
На женщин месть не распространялась09.07.2017 | 12:36
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…на женщин месть не распространялась. Осетинка могла находиться среди врагов, ничего не опасаясь. Почтительное отношение к женщине было долгом осетина. Обидевший женщину покрывал свое имя позором. В присутствии женщин не повышали голос, не применяли оружие. Появление женщины останавливало самую жестокую схватку. Осетинка всегда могла надеяться на внимание и помощь мужчин. Ей уступали дорогу, ее приветствовали стоя. Сопровождая женщину, осетин шел слева-это тоже знак уважения.
#факт@caucasus_now
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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