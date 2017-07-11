Не понимаю мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги

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Не понимаю мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги11.07.2017 | 14:10
Я никогда не осуждал женщин, которые хотят хорошей жизни, я лишь не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги…А сами ведь смотрят на ухоженных, в красивых платьях, с длинными волосами, от которых приятно пахнет парфюмом и на руках которых аккуратный френчик…Говорят, красота требует жертв… Чушь! Красота требует денег! Даже если она естественная, ее нужно поддерживать. …Девушка чаще думает о своем будущем, нежели мужчина…Ведь ей нужно родить ребенка, вместе с вами его воспитать, дать образование, поставить на ноги. Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок был счастлив и ни в чем не нуждался? Думаю каждый этого хочет…А теперь снова вопрос? Вы бы сами захотели прожить жизнь с человеком без цели, с лентяем, который может только жаловаться, как все плохо? Думаю нет…Ведь такой не то, чтобы семью обеспечить не сможет, он и за собой толком присмотреть не в состоянии…Конечно, проще свалить все на женщин, которым просто нужны деньги…А кому они сейчас не нужны? Для того чтобы не жаловаться на жизнь и на девушек, нужно подумать, что ты ей можешь дать, какое будущее у нее есть с тобой? Что ты делаешь для вашей общей счастливой жизни…Ведь девушка испокон веков выбирала сильнейшего мужчину, для создания семьи…
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Не знаю кому принадлежат эти слова, но точно знаю, что многих они заставят задуматься.
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