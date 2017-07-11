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Интернет призывает продавать себя

11.07.2017  |  14:14
Интернет призывает продавать себя
Фото

Продать себя и сделать это как можно дешевле и быстрее. Именно это модно сегодня и к этому призывает интернет. А женщины во всем мире, аки мотыльки на свет, ведутся на это и охотно выставляют себя на продажу во всех соц сетях. Вместо ценника, фотография. Чем откровенней фотография, тем легче "купить" женщину. Как овощи и фрукты обрабатывают на плантациях, различными химикатами, так и женщины проходят процесс "обработки" в спортзалах, приводя себя в предпродажное состояние. Кто виноват? Общество виновато. Людям нравится, спрос есть, а значит и предложение. К чему я это? Грустно, но мода добирается и до нас, до наших республик. Чем чревато? Тем, что это разлагает общество, стирает границы целомудрия. Принижает достоинство женщины и делает ее доступней. Нравится ли на это смотреть мужчинам? ДА! Стоит ли это делать, оглядываясь на то, что мужчинам нравится? Нет! Включаем мозги, отключаем рефлексы и инстинкты, а иначе, чем мы лучше "загнивающего запада"?


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