Суп картофельный с вяленым мясом

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Суп картофельный с вяленым мясом20.09.2017 | 06:19
В кавказской кухне довольно распространенным явлением считается приготовления супа не из свежего мяса, а из мясных заготовок, причем такие супы готовят в основном на праздники, так как суп из вяленого мяса считается деликатесом. Предлагаем вам устроить дома небольшой праздник черкесской кухни, пойти на рынок и взять для супа не простое свежее мясо, а вяленую баранину и бараньи кости. Пусть вас не пугает такая основа для супа, суп будет наваристым, с незабываемым кавказским оттенком.
Ингредиенты:
Вяленая баранина 60 г
Кости баранины 150 г
Картофель 200 г
Морковь 20 г
Зеленый лук и корень по 10 г
Жир 10 г
Черный молотый перец
Соль
Приготовление:
1. Очищаем вяленое мясо от покрывающей его кишки, слегка промываем и сушим салфеткой или полотенцем. Кости баранины очищаем от мелких костей, пленки и сухожилий. Промываем под проточной холодной водой.
2. Берем большую кастрюлю, на дно опускаем вяленое мясо, порезанное порционно, и кости баранины. Заливаем холодной водой, которую слегка подсаливаем. Ставим на большой огонь кастрюлю и быстро доводим воду до кипения. Как только вода закипела, огонь уменьшаем, и будем варить бульон до полного приготовления всех ингредиентов.
3. Пока бульон варится, перейдем к другим продуктам. Коренья промоем в холодной воде, нарежем ломтиками и всыпаем в кипящий бульон, который накроем крышкой и оставим вариться.
4. Репчатый лук почистите, промойте в холодной воде и нашинкуйте. Разогрейте сковороду на жире и в нем пропассеруйте репчатый лук.
5. Картофель очистите, промойте в холодной воде и нарежьте ломтиками, кусочками или брусками.
6. После того как бульон поставили на медленный огонь сразу вводим нашинкованный и пропассерованный лук.
7. За 30 минут до приготовления вводим в мясной бульон картофель.
8. За 15 – 20 минут до приготовления добавляем специи и досаливаем суп с вяленым мясом. Готовое блюдо снимаем с плиты, даем настояться 15 минут.
Подают обычно суп с вяленым мясом в глубоких тарелках, на дно которых выкладывают кусочки мяса, а сверху заливают бульоном с картофелем. К блюду подают острый кисло молочный соус, а вместо хлеба свежие горячие кукурузные или пшенные лепешки.
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