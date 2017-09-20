Суп картофельный с вяленым мясом

20.09.2017 | 06:19

В кавказской кухне довольно распространенным явлением считается приготовления супа не из свежего мяса, а из мясных заготовок, причем такие супы готовят в основном на праздники, так как суп из вяленого мяса считается деликатесом. Предлагаем вам устроить дома небольшой праздник черкесской кухни, пойти на рынок и взять для супа не простое свежее мясо, а вяленую баранину и бараньи кости. Пусть вас не пугает такая основа для супа, суп будет наваристым, с незабываемым кавказским оттенком.

Ингредиенты:

Вяленая баранина 60 г

Кости баранины 150 г

Картофель 200 г

Морковь 20 г

Зеленый лук и корень по 10 г

Жир 10 г

Черный молотый перец

Соль

Приготовление:

1. Очищаем вяленое мясо от покрывающей его кишки, слегка промываем и сушим салфеткой или полотенцем. Кости баранины очищаем от мелких костей, пленки и сухожилий. Промываем под проточной холодной водой.

2. Берем большую кастрюлю, на дно опускаем вяленое мясо, порезанное порционно, и кости баранины. Заливаем холодной водой, которую слегка подсаливаем. Ставим на большой огонь кастрюлю и быстро доводим воду до кипения. Как только вода закипела, огонь уменьшаем, и будем варить бульон до полного приготовления всех ингредиентов.

3. Пока бульон варится, перейдем к другим продуктам. Коренья промоем в холодной воде, нарежем ломтиками и всыпаем в кипящий бульон, который накроем крышкой и оставим вариться.

4. Репчатый лук почистите, промойте в холодной воде и нашинкуйте. Разогрейте сковороду на жире и в нем пропассеруйте репчатый лук.

5. Картофель очистите, промойте в холодной воде и нарежьте ломтиками, кусочками или брусками.

6. После того как бульон поставили на медленный огонь сразу вводим нашинкованный и пропассерованный лук.

7. За 30 минут до приготовления вводим в мясной бульон картофель.

8. За 15 – 20 минут до приготовления добавляем специи и досаливаем суп с вяленым мясом. Готовое блюдо снимаем с плиты, даем настояться 15 минут.

Подают обычно суп с вяленым мясом в глубоких тарелках, на дно которых выкладывают кусочки мяса, а сверху заливают бульоном с картофелем. К блюду подают острый кисло молочный соус, а вместо хлеба свежие горячие кукурузные или пшенные лепешки.