Цыплята фаршированные, жаренные на вертеле по-абхазски

21.09.2017 | 06:12

Вкуснейшее куриное мясо с сочной, пикантной начинкой. Готовящиеся на открытом огне цыплята покрываются потрясающей корочкой и, конечно, же обладают особенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

2 цыпленка (весом до 1 кг каждый)

20 г топленого масла

соль

Для фарша:

1) 200 г сыра сулугуни, 100 г граната;

2) 120 г чернослива, 100 г изюма, 100 г лука, 40 г масла, соль, 80 г граната.

Приготовление:

Мелко нарезанный сыр сулугуни смешать с зернами граната. Целую тушку цыпленка посолить снаружи и внутри, вложить в брюшную полость приготовленный фарш и зашить отверстие суровой ниткой.

Подготовленную тушку нанизать на вертел и жарить до полной готовности, все время переворачивая цыпленка и смазывая жиром.

Таким способом можно жарить цыплят с различным фаршем.

Для приготовления второго варианта начинки пропустить через мясорубку репчатый лук, чернослив и изюм без косточек. В полученную массу добавить масло, соль и потушить. Сняв с огня, добавить зерна граната и осторожно перемешать, чтобы они не помялись.

Отдельно можно подать салат из свежих овощей.