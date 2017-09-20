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Лагман «Кавказский»20.09.2017 | 23:54
В меню многих кафе и ресторанов Кавказа присутствуют, как национальные блюда, так и заимствованные из Восточной и Азиатской кухни. Вот сегодня мы и поговорим об одном таком блюде, которое очень популярно на Кавказе.
Ингредиенты:
• 500 г мякоти баранины
• 2 болгарских перца
• 2 помидора
• 1 луковица
• 3 зубчика чеснока
• растительное масло
• 2 ст. л. рубленой зелени: укроп, петрушка
Для лапши:
• ½ чашки воды
• 21⁄3 чашки муки
• 1 яйцо
• 1 ч. л. соли
Рецепт приготовления:
Лапша: Готовое тесто скатайте в шар, раскатайте и нарежьте полосками шириной 1 см, дайте подсохнуть 30 минут. Мясо залейте 3 л воды, посолите, варите 90 мин. Затем достаньте мясо, нарежьте его небольшими кусочками и положите обратно в кастрюлю.
Нарезанный лук, перец, помидоры обжарьте и переложите в бульон. Затем добавьте в суп чеснок. Варите еще 10 мин. Добавьте лапшу. Варите до готовности лапши. Перед подачей на стол обильно посыпьте зеленью.
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