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Лагман «Кавказский»

20.09.2017  |  23:54
Лагман «Кавказский»

В меню многих кафе и ресторанов Кавказа присутствуют, как национальные блюда, так и заимствованные из Восточной и Азиатской кухни. Вот сегодня мы и поговорим об одном таком блюде, которое очень популярно на Кавказе.

Ингредиенты:

• 500 г мякоти баранины

• 2 болгарских перца

• 2 помидора

• 1 луковица

• 3 зубчика чеснока

• растительное масло

• 2 ст. л. рубленой зелени: укроп, петрушка

Для лапши:

• ½ чашки воды

• 21⁄3 чашки муки

• 1 яйцо

• 1 ч. л. соли

Рецепт приготовления:

Лапша: Готовое тесто скатайте в шар, раскатайте и нарежьте полосками шириной 1 см, дайте подсохнуть 30 минут. Мясо залейте 3 л воды, посолите, варите 90 мин. Затем достаньте мясо, нарежьте его небольшими кусочками и положите обратно в кастрюлю.

Нарезанный лук, перец, помидоры обжарьте и переложите в бульон. Затем добавьте в суп чеснок. Варите еще 10 мин. Добавьте лапшу. Варите до готовности лапши. Перед подачей на стол обильно посыпьте зеленью.


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