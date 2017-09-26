Чеченский лев арабской пустыни

26.09.2017 | 11:57

По конституции Иорданского Хашимитского Королевства Героем страны человек может становиться только один раз. Но в истории Иордании есть случай, когда были изданы специальные государственные указы для повторного награждения званием Героя Иордании.

Единственным дважды Героем Иордании стал чеченец Ахмед Арслан Алладин, командир спецназа Иордании. Местные назывыли его просто Якимом. Свое имя командир легендарного спецназа Иордании оправдывал много раз. Он всегда отличался бесстрашием льва (его имя Арслан переводится как «лев») и творил чудеса, как сказочный Алладин со своей лампой.

Арслан Алладин являлся потомком чеченцев, которые были переселены в Османскую империю из России во второй половине 19 века. Тогда были депортированы 5000 чеченских семей (25 тысяч человек). Ахмед Арслан Алладин и его сыновья говорили на своем родном языке, чтят обычаи и традиции своего народа.

Арслан Ахмед Аллаудин является участником арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов.

В Иордании большая диаспора из черкесов и чеченцев, а королевская гвардия вообще формируется преимущественно из черкесов и чеченцев. У чеченцев традиционно имеется два места в Парламента Иордании. Другой генерал-чеченец из Иордании Мухаммад Башир в разные годы был замначальника генерального штаба министерства обороны, министром сельского хозяйства и мэром города Амман.

Он много раз спасал монархов не только Иордании, но и Марокко и Омана. В 1979 году он освобождал Мекку от сумасшедших террористов. Много раз консультировал руководителей ближневосточных стран по противодействию терроризму и экстремизму.

К сожалению, Ахмеда Арслана Аллаудина не так широко знают на исторической родине.