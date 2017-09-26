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Пустыня рядом: второй по величине бархан в мире находится в Дагестане.

26.09.2017  |  12:58
Пустыня рядом: второй по величине бархан в мире находится в Дагестане.

Именно здесь проходили съёмки фильма "Белое солнце пустыни".

Чтобы увидеть настоящую пустыню, не обязательно лететь в Африку или Среднюю Азию. Оказывается, самый большой песчаный бархан Евразии «спрятан»в Дагестане – в 18 километрах от Махачкалы. Эксперты до сих пор гадают, как здесь оказался этот необыкновенный памятник природы.

Песчаный бархан Сары-кум, Кумторкалинский районе.

Пустыня рядом: второй по величине бархан в мире находится в Дагестане.. Пустыня рядом: второй по 1

Этот бархан самый высокий не только в России, но и во всей Евразии. У Сарыкума четыре вершины, которые после каждой бури меняют свою форму. Основание самого бархана остается неподвижным, лишь гребни перемещаются по воле ветров.

О Сарыкуме сложено множество легенд. Туристы с удивлением разглядывают этот кусочек пустыни посреди равнинной травы и кустарников.

Подходить близко к бархану без проводника не рекомендуется. Здесь много ядовитых змей.


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