Самые интересные сериалы или что посмотреть на досуге

15.10.2018 | 08:02

Представить современную жизнь без сериалов - какая кощунственная мысль! Мы с ними взрослеем, учимся жизни: учимся принимать сложные и порой болезненные решения, учимся прощать и отпускать; мы влюбляемся в героев, сочувствуем им, живём их жизнью, пытаясь отвлечься от реальности. В какой момент сериалы стали чем-то большим, чем просто способом развлечься? Сложно сказать. Но они однозначно захватили нашу жизнь.

Сериалов существует так много и таких разных, что выбрать самые достойные - большая проблема. Но какие же из них действительно стоит посмотреть?

«Рим»

В этом сериале речь пойдёт о Римской Империи, с её интригами, жестокими развлечениями, войнами. У зрителя появится возможность с другой стороны взглянуть на тяжёлую жизнь правителя, которому приходится выживать среди злобы и лицемерия. Отдельно стоит отметить высокую историческую достоверность (но ученикам школ с этим сериалом лучше повременить - слишком много сцен откровенного характера).

«Острые козырьки»

Бермингем, начало двадцатого века. В городе хозяйничают гангстерские банды, в частности, рассказывается о семье Шелли - одной из наиболее авторитетных группировок. Сериал снят красочно, «стильно»; вы не сможете не влюбиться в эту мрачную атмосферу опасности и не проникнуться бунтарским духом времени.

«Светлячок»

Необычный и непримитивный сюжет заставит увлечься самых требовательных зрителей. Космос, контрабандисты, бродящие между планетами, различные трудности с которыми они сталкиваются и которые пытаются решать, «романтика большой дороги», приключения и прекрасный актёрский состав. Этот сериал совершенно уникален, и найти похожий на него не представляется возможным.

«Шерлок»

Об этом сериале наслышан каждый человек (если не с самим содержанием, то хотя бы с зубодробительным именем главного актёра - Бенедикта Камбэрбэтча - сталкивался). Сюжет основан на мотивах знаменитых рассказов Артура Конан Дойля о гениальном сыщике, но действие разворачивается в современной Англии. Преступления, о которых многие читали, но теперь представленные в новом свете, тонкий английский юмор, харизма главных героев - всё это притянет вас к экрану и больше не отпустит. А на фоне - холодная туманная Англия с её чопорностью, скептицизмом, Букингемским дворцом и, конечно, многочисленными загадками.

«Игра престолов»

Об этом сериале можно говорить долго. Его сняли по книгам Джорджа Р.Р Мартина, и до сих пор вышли не все сезоны. Он захватил сердца зрителей сложным сюжетом, коварными интригами, яркими образами и, разумеется, хитросплетёнными судьбами. Он насыщен убийствами, воскрешениями, предательствами, войнами, но они не вызывают ужаса или отвращения, а, напротив, завораживают и заставляют фанатов биться в нервном возбуждении, ожидая продолжения знаменитой истории.

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