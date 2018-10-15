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Млекопитающие стали дневными животными после вымирания динозавров

15.10.2018  |  22:31
Млекопитающие стали дневными животными после вымирания динозавров. 31001.jpeg

Исследователи считают, что первые млекопитающие вели ночной образ жизни. И только после того, как исчезли динозавры млекопитающие смогли жить при дневном свете.  Этот факт удалось установить в процессе исследования ДНК сомалийской пещерной рыбки. По-латински эти рыбки называются Phreatichthys andruzzii. Они живут без источников света вот уже более 3 миллионов лет.

В ходе исследования генетического кода ученые определили, что этот вид полностью утратил способность к реактивации, то есть восстановлению структуры ДНК, поврежденной ультрафиолетовым излучением.

По мнению авторов исследования, способность к фотореакции свойственна для большей части животных. Эта способность была утрачена почти у всех плацентарных, к которым относятся большая часть млекопитающих.

Данное исследование косвенно подтверждает теорию "ночного бутылочного горлышка",   суть которой заключается в том, что млекопитающие, которые населяли нашу планету в эпоху динозавров, вели ночной образ жизни, так как не могли конкурировать с такими крупными животными. Поэтому механизм фотореакции и был утрачен.

Фото: N+1

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