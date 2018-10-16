Грузинские ихтиологи открыли новый вид головоногих

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Грузинские ихтиологи открыли новый вид головоногих16.10.2018 | 15:32
Ихтиологи из Грузии выловили в море животное внешне похожее на колобка, пишет «Поплавок».
Разбираясь, где это существо находится в систематике, ученые определили ему место среди головоногих. У находки грузинских ихтиологов нет плавников, и он, как уверяют очевидцы, имеет форму почти идеального шара.
В отличие от своих двоюродных братьев осьминогов, кальмаров и каракатиц «колобок» имеет студенистое как у медуз тело. Судя по всему, этот вид головоногих, обитает на больших глубинах и передвигается под водой с большой скоростью.
Грузинские ученые ломают сейчас голову, как эти существа размножаются. Кроме того, у них есть и гастрономический интерес: можно ли этих «колобков» есть и в каком виде - в вареном или жареном.
Впрочем, некоторые эксперты заявляют, что вся эта история похожа на фейк.
Фото: polit.ru
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