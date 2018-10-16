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Кошка Мисси спасла хозяйку от рака

16.10.2018  |  20:16
Кошка Мисси спасла хозяйку от рака. 31005.jpeg

История, произошедшая с англичанкой Анджелой и ее кошкой, удивила всех своей необычностью и положительным исходом, сообщается на портале «Здоровый дух».

Кошка Мисси только ей известным способом почувствовала надвигающуюся беду - развивающийся рак груди у своей хозяйки. Капризное и своенравное животное почему-то постоянно ластилось и пыталось пристроиться полежать на груди женщины. Такое необычное поведение заставило Анджелу насторожиться.

Женщина начала прислушиваться к своему организму, сравнивать ощущения, регулярно ощупывать и осматривать грудь. Однажды на очередном сеансе самоконтроля она почувствовала боль в груди и незамедлительно обратилась к врачу. По итогам обследований выяснилось, что активизировались предраковые клетки. Патологические ткани удалили операбельным путем.

Однако через два года Мисси вновь стала «приставать» к  хозяйке, стремясь улечься на грудь. Анджела, на этот раз не ощущая боли, на всякий случай обратилась к специалистам. Анализы выявили рак груди. Снова была сделана операция в целях предотвращения разрастания и агрессивного воздействия опухоли.

Кошка Мисси, выполнив свою благородную миссию, спасла хозяйку от возможной гибели. Анджела в знак благодарности своей любимице номинировала кошку на премию Hero Cat на National Cat Awards.

Фото: 24СМИ

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