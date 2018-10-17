Пожилым худеть вредно

17.10.2018 | 14:22

Американские ученые провели исследования состояния здоровья пожилых женщин в возрасте 65-68 лет и пришли к выводу, что если дамы в течение последних 20 лет жизни сбрасывали вес до 10 килограммов, они рискуют быстрее уйти «на тот свет» и получить серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «Здоровый дух».

Медики наблюдали за испытуемыми и отметили у них частые переломы бедра при падениях, плохое самочувствие, раздражительность. «Возрастные» женщины ленивы, обладают низкой физической активностью. Таким образом, ученые выступают за умеренное и сбалансированное питание, но не рекомендуют применять диеты в пожилом возрасте. Организму необходимы вещества, важные для поддержания здоровья. Что касается физических нагрузок, они должны быть умеренными.

При необъяснимой потере веса в пожилом возрасте врачи рекомендуют родственникам бить тревогу, так как это может быть связано с развитием онкологии или других патологий, ведущих к мышечной атрофии и прогрессированию «синдрома дряхлости».

Фото: SimpleSlim

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