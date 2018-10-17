В США прошел дождь из лягушек

17.10.2018 | 17:03

На жителей штата Северная Каролина обрушился аномальный дождь.

Как сообщает сайт "Домашние животные", лягушки буквально атаковали американцев: они падают на сверху, пробираются в автомобили, проникают в дома через окна и щели. Земноводных даже можно обнаружить даже в постели.

По словам биологов, атаку земноводных нужно переждать, пока не сойдет вода после наводнения, вызванного ураганом.

Биологи объяснили, что в июле, когда шли обильные дожди, у лягушек был "демографический взрыв". Вторую волну этого процесса вызвал ураган "Флоренция": в образовавшихся после ливня многочисленных лужах лягушки размножились, а теперь, когда головастики выросли, десятки тысяч лягушек ищут выход на сушу из затопленных районов.

Фото: Paranormal-news.ru

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