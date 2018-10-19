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"Голубь-алкоголик" стал птицей года в Новой Зеландии

19.10.2018  |  14:55

Как сообщает портал "Домашние животные",экологическая организация Forest & Bird в Новой Зеландии провела конкурс на своем сайте на звание "птицы года". В результате победителем оказался голубь породы Кереру. Пользователи соцсетей отзываются о Кереру как о "неуклюжей, пьяной, жадной и гламурной" птице. Кереру длиной 50 сантиметров, птица известная своими акробатическими способностями и отсутствием навыком самоконтроля.

За свою любовь к забродившим фруктам Кереру называют пьяной птицей. Голубь буквально набрасывается на фрукты, от них быстро хмелеет, что сказывается на его способности летать, поэтому он начинает неуверенно перемещаться по земле. Взлетев на дерево, Кереру теряет равновесие и падает. 

В 2013 году в один из центров по спасению птиц в Новой Зеландии неравнодушные граждане привезли десятки голубей. Жителям казалось, что птицы едва дышат. На самом деле голуби просто наелись перебродивших фруктов.

Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

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