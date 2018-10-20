Акула покусала австралийского рыбака

20.10.2018 | 14:50

В Австралии акула не захотела сдаваться рыбаку и схватила его за руку, когда тот затаскивал ее в лодку, рассказывает «Поплавок» со ссылкой на журналистов News.com.au.

Мужчина поймал акулу на удочку в водах Большого Барьерного рифа и она укусила его в плечо. Это произошло около пяти часов вечера. Рыбак сообщил об этом происшествии по рации в Квинсленд. Откуда на побережье сразу отправилась машина скорой помощи.

Однако рыбак добрался до берега только к шести часам утра. Чтобы дойти на весельной лодке до земли ему понадобилось около 12 часов.

Тем не менее, как рассказал врач Брэд Миерс, встретивший рыбака на берегу, тот несмотря на глубокую рану был в приподнятом настроении. Ему удалось победить акулу и добраться до материка.

На побережье около Австралии это уже третий случай нападения акул на людей за последние три недели. Сначала акула напала на 12-летнюю Ханну Паппс из Мельбурна, которая погибла, затем укусила за бедро Жюстин Барвик из Тасмании. Обе они купались в море недалеко от берега.

Фото: VistaNews.ru

Читайте также:

В Казани рыбу из одного озера переселят в другое

Полицейские задержали браконьера с мешком конопли

Браконьера посадили в СИЗО за взятку

Ученые так и не объяснили природу вьетнамского монстра