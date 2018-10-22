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Ученые нашли "неродной" компонент в соли

22.10.2018  |  15:18
Ученые нашли

Южнокорейские исследователи из Национального университета Инчхона провели анализы пищевой соли, привезенной из 16 стран мира. В составах 36 из 39 образцов обнаружен инородное вещество - микропластик, сообщает интернет-ресурс «Здоровый дух».

В каменной и морской соли также оказался инородный компонент, причем в последнем объекте для  исследования выявилось большое количество инородных микрочастиц: 1674 на килограмм. Наличие микропластика индонезийской соли, например, составило почти 13629 частиц на килограмм веса.

Ученые уверены, это происходит из-за глобального загрязнения океанской воды пластиком. К 2050 году в огромном водоеме планеты пластика станет больше, чем рыбы. Присутствие микрочастиц в соли вполне объяснимо. Однако их воздействие на человеческий организм пока еще не изучено.

По данным ООН, 12,7 миллионов тонн синтетических материалов ежегодно загрязняют моря. Каждую минуту в океан сбрасывается пластмасса в количестве, как с одного мусоровоза.

Фото: stiri.com.ro

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