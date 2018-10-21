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Необычный гость решил навестить жителей Гыды

21.10.2018  |  16:19
Необычный гость решил навестить жителей Гыды. 31027.jpeg

В селе Гыда Тазовского района местные жители заметили  на пристани редкого гостя для этих мест - моржа. Морж сразу стал объектом внимания местных жителей.

Фотографии важной персоны были опубликованы в сообществе "ЧС Тазовский ЯНАО" социальной сети "Вконтакте".

Морж - представитель млекопитающих, единственный современный вид семейства моржовых, который относится к группе ластоногих. Взрослый морж легко узнаваем по своим видным бивням. Кроме того, это самый крупный представитель ластоногих, по размерам тела среди ластоногих уступает лишь морским слонам. 

Как сообщает сайт "Домашние животные", морж совсем молодой, так как у него маленькие бивни. Скорее всего животное отбилось от своих сородичей. Морж пробыл в Гыде полдня, немного отдохнул и уплыл восвояси.

Фото: Вести Ямал

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