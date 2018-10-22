Фотограф снял самые благодарные глаза

22.10.2018 | 21:32

Фотограф Роберт Алтермосер призывает людей не покупать собак, так как в зооприютах всего мира живет огромное количество бездомных животных.

Роберт три месяца путешествовал по странам Восточной Европы, где он работал волонтером и зооприютах для собак.

За это время Роберт встретил большое количество животных, которых он снимал за камеру. Как сообщает сайт "Домашние животные", Роберт планирует с помощью проекта Everydaystray ("Изо дня в день бездомные") донести до людей идею того, чтобы люди брали собак из приюта, а не покупали их.

Фотографии, сделанные в приюте, уже помогли многим животным обрести семью и показать своим новым владельцам, что что бездомные собаки - самые благодарные питомцы на свете.

Фото: Life.ru

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