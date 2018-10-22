Фотограф снял самые благодарные глаза

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Фотограф снял самые благодарные глаза22.10.2018 | 21:32
Фотограф Роберт Алтермосер призывает людей не покупать собак, так как в зооприютах всего мира живет огромное количество бездомных животных.
Роберт три месяца путешествовал по странам Восточной Европы, где он работал волонтером и зооприютах для собак.
За это время Роберт встретил большое количество животных, которых он снимал за камеру. Как сообщает сайт "Домашние животные", Роберт планирует с помощью проекта Everydaystray ("Изо дня в день бездомные") донести до людей идею того, чтобы люди брали собак из приюта, а не покупали их.
Фотографии, сделанные в приюте, уже помогли многим животным обрести семью и показать своим новым владельцам, что что бездомные собаки - самые благодарные питомцы на свете.
Фото: Life.ru
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