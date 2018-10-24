Ботокс плохо влияет на сексуальную жизнь

|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Выше ростом? Держись подальше! 2018-10-29 17:53
- Скунсовая обезьяна: загадка штата Флорида 2018-10-26 17:04
- Гениальность Леонардо да Винчи объяснили косоглазием 2018-10-25 18:20
-
-
- "Наследственный" инсульт можно предупредить 2018-10-25 16:43
- Горячая ванна - лучшее средство от депрессии 2018-10-24 23:09
Ботокс плохо влияет на сексуальную жизнь24.10.2018 | 16:03
Эксперты-психологи из Университета Кардиффа установили прямую связь между ухудшением остроты сексуальных ощущений и инъекциями ботокса.
Женщины да и теперь многие мужчины, чрезмерное увлеченные омолаживанием при помощи данного препарата, перестают получать удовольствие от оргазма во время занятий сексом.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 36 женщин. Из них 24 на регулярной основе использовали процедуры с «укольчиками». У озабоченных своей внешностью было и отмечено притупление удовлетворенности от половой жизни.
Но и это еще не все. Инъекции ботокса играют роль парализаторов нервов, что делает мимику «замороженной». Часто кукольный «неживой» лик подчеркивает неспособность женщины или мужчины при половом акте ощущать полноценный оргазм.
Исследователи заключили: удовольствие такими людьми не ощущается ни эмоционально, ни физически.
Фото: Grifonsoft.ru
Читайте также:
Десять ошибок, вредных для кожи
Лебединая шея: как избавиться от дряблости кожи
Установлена неожиданная причина появления морщин
Как ухаживать за кожей осенью и зимой
Лайфхаки из Японии: как продлить молодость
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все