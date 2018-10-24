Ботокс плохо влияет на сексуальную жизнь

24.10.2018 | 16:03

Эксперты-психологи из Университета Кардиффа установили прямую связь между ухудшением остроты сексуальных ощущений и инъекциями ботокса.

Женщины да и теперь многие мужчины, чрезмерное увлеченные омолаживанием при помощи данного препарата, перестают получать удовольствие от оргазма во время занятий сексом.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 36 женщин. Из них 24 на регулярной основе использовали процедуры с «укольчиками». У озабоченных своей внешностью было и отмечено притупление удовлетворенности от половой жизни.

Но и это еще не все. Инъекции ботокса играют роль парализаторов нервов, что делает мимику «замороженной». Часто кукольный «неживой» лик подчеркивает неспособность женщины или мужчины при половом акте ощущать полноценный оргазм.

Исследователи заключили: удовольствие такими людьми не ощущается ни эмоционально, ни физически.

Фото: Grifonsoft.ru

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