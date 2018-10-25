"Наследственный" инсульт можно предупредить

25.10.2018 | 16:43

Эксперты из разных стран, проводивших специальное исследование, заявили, что риск возникновения инсульта у людей с отягощенной наследственностью можно снизить. Для получения такого заключения понадобилось семь лет, в течение которых наблюдалось состояние здоровья более 300 тысяч пациентов в возрастном диапазоне 40-73 лет, сообщает «Здоровый дух».

Ученые выявили закономерность, снижающую вероятность развития инсульта. Нарушения мозгового кровообращения можно избежать, если придерживаться здорового образа жизни. Употребление в пищу рыбы, овощей, фруктов, занятия физкультурой, отсутствие вредной привычки - курения - не допускают сердечный недуг.

Исследователи подчеркнули, что у человека, имеющего наследственную предрасположенность к инсульту, риск проявления болезни равен 35 процентам. И это не зависит от его образа жизни. Но курение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни увеличивают риск заболевания почти в два раза.

Фото: Serdce.biz

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