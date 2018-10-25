Гениальность Леонардо да Винчи объяснили косоглазием

25.10.2018 | 18:20

Офтальмолог из Лондона заявил, что у известного художника Леонардо да Винчи, вероятнее всего, было расходящееся косоглазие.

Как сообщает GreatLove, было исследовано шесть картин, а также эскизы и скульптуры мастера. Исследователи считают, что именно это заболевание сделало его творения гениальными.

Эта особенность помогала художнику замечать всю палитру цветов и оттенков, насыщенность и глубину полутонов.

В своем исследовании офтальмолог проанализировал несколько портретов скульптур и автопортретов великого мастера. Даже измерил в них угол косоглазия.

Среди художников это заболевание встречается. Так Дюрер, Дега и Рембрандт тоже страдали косоглазием. Статуя Давида, моделью для которой был молодой Леонардо, тоже имеет эту особенность. Таким образом, гениальность великого мастера и известного во всем мире художника, ученые объяснили косоглазием.

Фото: Inopressa

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