Гениальность Леонардо да Винчи объяснили косоглазием

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Гениальность Леонардо да Винчи объяснили косоглазием25.10.2018 | 18:20
Офтальмолог из Лондона заявил, что у известного художника Леонардо да Винчи, вероятнее всего, было расходящееся косоглазие.
Как сообщает GreatLove, было исследовано шесть картин, а также эскизы и скульптуры мастера. Исследователи считают, что именно это заболевание сделало его творения гениальными.
Эта особенность помогала художнику замечать всю палитру цветов и оттенков, насыщенность и глубину полутонов.
В своем исследовании офтальмолог проанализировал несколько портретов скульптур и автопортретов великого мастера. Даже измерил в них угол косоглазия.
Среди художников это заболевание встречается. Так Дюрер, Дега и Рембрандт тоже страдали косоглазием. Статуя Давида, моделью для которой был молодой Леонардо, тоже имеет эту особенность. Таким образом, гениальность великого мастера и известного во всем мире художника, ученые объяснили косоглазием.
Фото: Inopressa
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