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Скунсовая обезьяна: загадка штата Флорида

26.10.2018  |  17:04
Скунсовая обезьяна: загадка штата Флорида. 31049.jpeg

В январе 2015 американец по имени Мэтт сделал загадочное видео. Встреча с необычным существом произошла на территории парка Леттис-Лейк, который находится в штате Флорида. В тот момент Мэтт не представлял себе, что его ждет невероятное зрелище.

В какой-то момент среди деревье он увидел высокую фигуру, покрытую темной шерстью. Сначала Мэтт подумал, что это медведь гризли, но тут же вспомнил, что они не водятся в этой местности. Когда фигура начала движение, он понял, что перед ним существо размером с гориллу и даже больше. Мэтт достал мобильный телефон, чтобы успеть сделать видео.

Как сообщает сайт "Домашние животные", во Флориде и некоторых других юго-восточных штатах, существует легенда о скунсовой обезьяне, которая живет возле болот в лесах. Полагают, что она похожа на снежного человека, у нее резкий неприятный запах, который она использует как защитный механизм. Возможно, американцу удалось сделать доказательство того, что легендарная обезьяна существует на самом деле.

Фото: Paranormal-news.ru

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