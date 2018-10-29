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Выше ростом? Держись подальше!

29.10.2018  |  17:53
Выше ростом? Держись подальше!. 31061.jpeg

Из-за твердой убежденности человека в том, что его знакомые и случайные собеседники выше ростом, не клеятся отношения и вообще не возникает желания их как-то поддерживать или налаживать. К такому неожиданному выводу пришли ученые из США. Такая же ситуация и с противоположной стороны: в основном видится, что окружающие, говорящие с ними, выше их ростом, сообщает pora.ru.

Исследователи протестировали добровольцев, разделив их на пары. Была поставлена задача в ситуации начала знакомства проговорить пять минут с собеседником. По окончании отпущенного времени каждый из участников диалога давал оценку своему визави.

Тестирование показало, что каждый ощутил себя ниже ростом, совсем не обратил внимания на дружеские жесты и улыбки собеседника. Осознание себя «ущербнее», образование так называемого пробела привязанности помешали людям сблизиться друг с другом.

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