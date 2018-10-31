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Турецкие рыбаки открыли неизвестную наскальную живопись

31.10.2018  |  16:23

 

Турецкие рыбаки открыли неизвестную наскальную живопись. 31065.jpeg

Рыбаки из турецкой провинции Адыяман нашли на одной из скал, возвышающихся над водохранилищем Ататюрка на Евфрате, рисунок, выполненный около 11 тысяч лет назад.

Как рассказывает «Poplawok», на рисунке восьмиметровой длины, изображен охотник, стреляющий из лука, животные и несколько непонятных фигур абстрактного характера.

До недавнего времени об этом рисунке никому не было известно - он находился под водой. В октябре уровень воды в водохранилище упал на пятнадцать метров, и рыбакам открылось одно из самых древних произведений искусства.

По словам антропологов, предки людей поселились на месте Ататюрка около миллиона лет назад. Двенадцать тысяч лет назад здесь появились стоянки оседлых земледельцев.

Фото: Arhum.ru 

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