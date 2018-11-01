Аппендицит защищает от болезни Паркинсона

01.11.2018 | 20:43

Исследователи, изучая эпидемиологические данные 1,6 млн жителей Швеции, касающихся заболеваний центральной нервной системы и их распространенности, сделали удивительное открытие, сообщает pora.ru.

Ученые, наконец, установили, какую пользу приносит удаление слепой кишки, или аппендикса. Оказывается, если проведена такая операция, люди на 19,3 процента реже страдают паркинсонизмом. Если болезнь Паркинсона, все же, проявляется, то это происходит с задержкой на 3,6 года.

Как предполагают ученые, белок альфа-синуклеина, что в большом количестве содержится в аппендиксе, образует агрегаты в мозге, провоцируя развитие болезни Паркинсона.

Фото: Podrobnosti.ua

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