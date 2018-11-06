Кофе полезен только с кислотами

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Кофе полезен только с кислотами06.11.2018 | 16:08
Ученые из Филадельфии доказали, что самым полезным способом приготовления кофе оказался не тот, что использует турку или кофейную машину, а просто заливается кипятком, сообщает pora.ru.
При использовании этого метода происходит насыщение клеток антиоксидантами, их восстановление и снижение количества воспалений в организме.
Испытанию подверглись сорта легкого жареного бразильского, эфиопского, колумбийского, мексиканского и другого кофе. Предварительно перемолотые зерна следует залить кипятком, дать постоять пять-десять минут и тут же выпить. Таким образом полученный напиток содержит необходимый для организма уровень кислотности.
Бесспорно, ароматный напиток полезен для сердечно-сосудистой системы, кофе уменьшает риск возникновения депрессивного состояния, а также инсульта и инфаркта. Но это не касается трендового «холодного метода» (колд-брю-кофе), когда напиток содержит низкую кислотность, что помогает только тем, у кого проблемы с пищеварительным трактом.
Ученые отметили, что именно горячее заваривание способствует извлечению «добавочных» кислот из кофе. Они-то и дают более высокую антиоксидантную активность.
Фото: Medium
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