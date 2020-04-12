Что такое когнитивный диссонанс?

Если перевести это выражение с латинского языка, то получится что-то вроде "несозвучности познания".

Не очень понятно, но сейчас всё объясним. Это такое состояние, когда события в жизни вызывают нарушение вашей гармонии с самим собой, когда внутри человека борются несовместимые идеи, мысли, чувства.

Вот некоторые факторы, которые могут вызвать такое психическое состояние:

Новое событие выбивает вас из колеи, так как противоречит всему, что вы знали до этого;

Расхождение вашего (или чужого) мнения с общественным;

Логические расхождения.

Чтобы было еще понятней, можно объяснить на конкретных примерах.

Представьте, что у вас есть давний близкий знакомый. И вот спустя пару лет вы случайно встречаете его на улице, подходите к нему, а рядом с ним стоит его копия. Да, это его брат близнец, но вы ведь даже не подозревали об том, что у вашего знакомого он есть!

Ваш мозг и подсознание в этот момент находятся в неприятном замешательстве, и вы также это чувствуете. Как раз это ощущение и называется когнитивным диссонансом.

Теория когнитивного диссонанса была сформулирована в 57 году прошлого века психологом Леоном Фестингером, которая изучает поведение людей во время конфликтов, которые порождают когнитивный диссонанс.

Основное положение этой теории заключается в том, что когнитивный диссонанс вызывает очень некомфортное состояние для человека, поэтому он всеми силами будет пытаться скорее его уладить, а при возможности избегать различных ситуаций, которые могут породить этот дискомфорт.

Как это работает на практике? Давайте опять обратимся к примерам, чтобы стало ясно: