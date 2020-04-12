Что такое когнитивный диссонанс?
Если перевести это выражение с латинского языка, то получится что-то вроде "несозвучности познания".
Не очень понятно, но сейчас всё объясним. Это такое состояние, когда события в жизни вызывают нарушение вашей гармонии с самим собой, когда внутри человека борются несовместимые идеи, мысли, чувства.
Вот некоторые факторы, которые могут вызвать такое психическое состояние:
- Новое событие выбивает вас из колеи, так как противоречит всему, что вы знали до этого;
- Расхождение вашего (или чужого) мнения с общественным;
- Логические расхождения.
Чтобы было еще понятней, можно объяснить на конкретных примерах.
Представьте, что у вас есть давний близкий знакомый. И вот спустя пару лет вы случайно встречаете его на улице, подходите к нему, а рядом с ним стоит его копия. Да, это его брат близнец, но вы ведь даже не подозревали об том, что у вашего знакомого он есть!
- Ваш мозг и подсознание в этот момент находятся в неприятном замешательстве, и вы также это чувствуете. Как раз это ощущение и называется когнитивным диссонансом.
Теория когнитивного диссонанса была сформулирована в 57 году прошлого века психологом Леоном Фестингером, которая изучает поведение людей во время конфликтов, которые порождают когнитивный диссонанс.
Основное положение этой теории заключается в том, что когнитивный диссонанс вызывает очень некомфортное состояние для человека, поэтому он всеми силами будет пытаться скорее его уладить, а при возможности избегать различных ситуаций, которые могут породить этот дискомфорт.
Как это работает на практике? Давайте опять обратимся к примерам, чтобы стало ясно:
- Вспомните басню И. А. Крылова о лисе. Она очень хотела полакомится виноградом, но не могла его достать, что бы ни делала. В итоге, хищница сама себя убеждает в том, что виноград кислый и несозревший, и поэтому он ей не нужен. На самом деле лиса просто сама себя обманывает, чтобы избавиться от внутреннего дискомфорта.
- Более наглядный пример на людях. Все мы хотим быть богатыми и счастливыми, однако не у всех получается. Когда неудачник видит более успешных и богатых людей в интернете, газетах, по телевизору, у него возникает когнитивный диссонанс: почему этот человек смог такого добиться, а я нет? И сразу находится тысяча оправданий: богатые родители, удача, связи. Да, в этом часто есть доля правды, но такое мышление вредит вашему собственному успеху в угоду внутреннего спокойствия. Ведь чтобы чего-то добиться, нужно выйти из зоны комфорта и рушить все принятые стереотипы. Поэтому многим легче презирать успешных в своем защитном панцире и никуда не соваться, чтобы не вызывать внутри чувство когнитивного диссонанса.