Одна из близнецов стала суррогатной матерью ради своей сестры

Американка из Портленда согласилась выносить ребенка для своей сестры-близнеца, которая не может иметь детей, сообщила Правда.Ру.

34-летняя Джилл Ной никогда не думала быть суррогатной матерью, но решилась на этот шаг ради своей сестры-близнеца Уитни. Уитни Блайснер мечтала стать мамой, но могла иметь детей по состоянию здоровья. У нее диагностирован нейрофиброматоз. Это заболевание представляет собой рост нераковых опухолей в нервной системе. Блайснер не хотела обращаться к услугам суррогатной матери или взять ребенка из детского дома, поэтому ее сестра вызвалась выносить для нее малыша. Джил сейчас на 30-й неделе беременности, она носит два разнояйцевых плода. По наблюдениям врачей, беременность проходит благополучно, ожидается, что дети родятся здоровыми.

Сестры были очень близки всю жизнь с самого рождения. С тех пор, когда Джил согласилась стать суррогатной матерью для Уитни, эта связь стала еще крепче.

"Она всегда хотела быть мамой, а ее болезнь уже и так отняла у нее много. Она моя лучшая подруга, и я знаю, что она сделала бы то же самое для меня. Я вообще не задумывалась о том, чтобы стать суррогатной матерью. Я просто чувствовала, что поступаю правильно. Наша семья так сильна и так поддерживает друг друга, особенно после диагноза Уитни в 8-м классе", - сказала Ной.

Фото www.papajurist.ru

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