Житель Нью-Йорка обезумел от спама

Спам в прямом смысле свел с ума жителя Нью-Йорка Джереми Клэнси. 28-летний мистер Клэнси большую часть своего времени проводил в интернете, в частности, социальных сетях. Спам в ленте и почтовом ящике привел его в состояние настолько сильного возбуждения, что он потерял сон и покой. Молодой мужчина забросил все свои дела и стал разыскивать спамеров, чтобы их остановить. За неделю Джереми установил личность 23 из них. Клэнси стал по ночам обходить дома спамеров, проживающих в Нью-Йорке, и обрезать провода электропроводки. Он надеялся, что таким образом хотя бы на время они оставят его в покое.

Клэнси не успел далеко продвинуться в своей миссии освобождения мира от информационного мусора. Он отрезал от энергоснабжения, а значит лишил доступа в интернет, только 7 человек, после чего его задержала полиция. Полицейские заподозрили, что нарушитель не совсем адекватен и направили его на психологическую экспертизу. Результаты обследования подтвердили предварительное заключение о том, что Клэнси в самом деле не здоров, поэтому его отправили на лечение.

Сейчас Джереми Клэнси является пациентом психиатрического госпиталя Грейстоун Парк. Врачи утверждают, что впервые сталкиваются с явлением, когда распространение спама в интернете разрушило психику прежде здорового человека.

Разрушительное влияние интернет-зависимости неоднократно исследовалось с самых разных сторон. По мнению психотерапевтов, люди, которые проводят в Интернете большую часть суток, в жизни испытывают трудности с общением. Они обладают низкой самооценкой и очень застенчивы, плохо адаптируются в обществе.

Фото lifeha.ru

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