20 тысяч россиян владеют недвижимостью на Луне

40 миллионов жителей земли уже успели приобрести сертификаты на владение участками на Луне. Среди них оказалось 20 тысяч граждан России. Четыре года года назад в стране насчитывалось 13 тысяч обладателей инопланетной недвижимости, сообщила Правда.Ру.

Компании, торгующие участками на Луне, просят за 1 акр (около 40 соток) 3 тысячи рублей - участки меньшей площади на продажу не выставляются. Владелец сертификата может полюбоваться на свою собственность в телескоп. Еще дешевле стоят участки на Марса - их оценивают в 2,5 тысячи рублей за акр. Нередко в сертификате указано условие: рассматривать участок с Земли недостаточно, владелец должен освоить свою собственность - построить дом, разбить сад.

Российские законы не признают права собственности на других планетах, так что использовать такие бумаги в качестве залога по кредиту невозможно, а декларировать - не нужно. Тем не менее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров добросовестно указал в своей декларации о участок на Марсе и пять звездных систем.

"Правда.Ру" также сообщала о проекте изменений, которые предлагают внести в международное законодательство российский МИДом и Роскосмос. Поправки предусматривают запрет на присвоение космических объектов и их ресурсов. Если есть на примете хорошие предложения, имеет смысл поторопиться, пока запрет не вступил в силу.

Фото image.winudf.com

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