Социологи и психологи проанализировали данные рождаемости в России и пришли к неутешительному выводу. Женщины рожают детей не потому, что хотят их иметь, а потому, что так принято, и чтобы было кому подать в старости стакан воды.

Анализ "родильной" социологии показал, что большинство женщин рожают детей по нескольким причинам, кроме уже упомянутых выше. Кстати, ничего такого уж эгоистического в надежде, что дети возьмут на себя заботу за заболевшими или состарившимися родителями, нет. Забота выросших детей о стариках лежит в основе многих культур. Например, в Китае даже не предусмотрена пенсия по возрасту, так как считается, что содержать престарелых родителей должны дети или другие молодые родственники.

В России распространено представление, что рождением ребенка можно удержать мужчину и улучшить отношения в семье. Почти так же часто россиянки рожают, чтобы угодить недовольным невесткой секрови и свекру. Еще один повод - "обновление организма". Не менее популярная причина завести ребенка - улучшение материального положения за счет материнского капитала. В целом большинство причин появления на свет нового человека большей частью носит социальный, а не биологический характер.

Некоторые психологи вообще считают, что желание стать матерью только по зову инстинкта метеринства ушло в область мифов. Современная женщина способна содержать себя самостоятельно, она может решать рожать ей ребенка или нет, если материнский инстинкт не подталкивает ее к этому безоговорочно. Тем не менее женщины продолжают лечиться от бесплодия и платят огромные деньги суррогатным матерям. Так что материнский инстинкт пока еще рано полностью списывать со счетов.

Фото medvoice.ru

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