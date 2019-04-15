Противозачаточные таблетки могут быть опасными для здоровья

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer сделала заявление о том, что гормональные противозачаточные средства могут представлять опасность для здоровья женщин, сообщает Правда.ру.

Фармакологи Bayer предупреждают, что постоянное применение гормональных противозачаточных таблеток "Жанин" опасно - препарат способен повысить риск развития тромбоза вдвое.

При тромбозе в кровеносных сосудах формируются сгустки крови, которые называются тромбами. От тромбоза умирает больше людей, чем от рака, СПИДа и автокатастроф. В 25% случаев тромбоэмболия приводит к внезапной смерти. Основные причины венозного тромбоза - это нарушение структуры венозной стенки во время операции, травмы, лучевой и химиотерапии, замедление скорости кровотока, повышенная свертываемость крови.

Особенно опасен препарат «Жанин» для женщин старше 40 лет, которые имеют лишний вес, страдают от заболеваний сердца или легких. Для этой категории риск образования тромбов увеличивается в пять раз. Проблема в том, что в состав гормональных противозачаточных препаратов входит эстроген, который в сочетании с женским гормоном прогестином может вызвать отрыв тромба. Такая опасность реальна для 8-11 женщин из 10 тысяч.

Тромбоз -коварная болезнь. Часто она поздно диагностируется, поскольку никак не проявляет себя неприятными или болезненными ощущениями, а наносит удар без предупреждения.

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