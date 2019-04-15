Психологи выяснили: улыбка делает людей счастливее

Американские психология доказали взаимосвязь между выражением лица человека и его реальными переживаниями. К такому выводу они пришли в результате анализа данный исследователи за 50 лет.

Как сообщает сайт medpulse.ru, вопрос о существовании связи между выражением лица и эмоциональным состоянием человека изучался еще с 70-х гг.

По данным новейших исследований улыбка способствовала тому, что человек ощущал радость и счастье, а когда у человека было хмурое выражение лица, то он испытывал злость.

Но данный эффект выражен не так ярко, чтобы это помогло избавиться от депрессии. но в любом случае исследователи доказали, что тело человека находится в тесном взаимодействии с его сознанием, чтобы сформировать осознанный опыт переживаемых эмоций.



Но мнение американских психологов не разделяют их коллеги из других стран. Есть мнение, что натянутая улыбка не улучшает настроение. Также у человека не может ухудшиться настроение, если он сделает хмурое лицо.

К такому выводу пришли ученые из Амстердама.

Фото: healthvesti.com

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