Глобальное потепление грозит сердечным приступом

В новом исследовании ученых из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Университетской больницы Аугсбурга и больницы Нордлингена изучается, в какой степени риск сердечного приступа изменился в связи с глобальным изменением климата.

Ученые изучили историю болезни более 27 000 пациентов с жалобами на сердечный приступ в течение 28 лет. Средний возраст пациентов составлял около 63 лет. Около 13 000 случаев имели летальный исход.

Случаи сердечного приступа анализировались в связи с метеорологическими данными в день приступа и корректировались с учетом ряда дополнительных факторов, таких как день недели и социально-экономический статус пациента. Основным результатом исследования стал вывод: "Мы обнаружили, что в последние годы увеличился риск сердечного приступа, вызванного жаркой погодой".

Больные диабетом или гиперлипидемией особенно подвержены сердечным приступам из-за погодных условий. Исследователи подозревают, что это явление отчасти является результатом глобального потепления, но также является следствием увеличения факторов риска, таких как диабет и гиперлипидемия, которые сделали население более восприимчивым к теплу.

В какой степени увеличение сердечных приступов, связанных с жарой, будет уравновешено снижением сердечных приступов, связанных с простудой, пока неясно, объясняют исследователи.

Фото pmo.ee

Метеозависимость: как забыть о переменах погоды

Жара - коварный враг слабого сердца

Тяжелая зависимость... от погоды

Когда на улице - то "плюс", то "минус"