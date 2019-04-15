Высокие технологии на страже красоты и здоровья

Компания "L'Oréal" выпустила специальное устройство для отслеживания ультрафиолетового излучения, сообщил Medpulse.ru.

Новый гаджет достаточно маленького размера и настолько легкое, что его можно прикрепить к солнцезащитным очкам, часам или носить как заколку для волос.

Физиологи считают, что постоянно носить на себе устройства из-за потенциального вреда от электро-магнитного излучения не полезно. Тем не менее, если это изобретение действительно сможет изменить беззаботное отношение людей к ультрафиолету, то они согласны считать его полезным.

"Если устройство будет напоминать вам, что стоит перейти в тень или воспользоваться солнцезащитным кремом, это будет очень круто", - говорит доктор Уильямс.

Есть альтернатива электронике - "LogicInk UV" выпустила временную татуировку, способную отслеживать уровень ультрафиолетового излучения. Татуировка меняет цвет, когда достигается предел безопасного воздействия ультрафиолета. Картинка отслеживает уровень излучения в режиме реального времени и учитывает эффект воздействия ультрафиолета на протяжении времени. Преимущество этого решения в том, что сигнал тревоги подается простым визуальным изменением - никакие дополнительные устройства или приложение для смартфона не требуются.

Новые технологии дают людям возможность не только следить за состоянием своего здоровья, но и предупреждают о возможных последствиях какого-либо воздействия на организм, и это очень хорошая новость.

Фото psychologypathways.com

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