Образованные мошенники пользуются методами социальной инженерии

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал новый способ мошенничества, при котором аферисты выманивают данные у владельцев банковских карт.

В апреле по стране волной цунами прокатился новый вид мошенничества, от которого многие пострадали. Злоумышленники предлагают пользователям принять участие в лотерее или опросе за вознаграждение, а затем просят оплатить комиссию за перевод документов.

Обычно от подобного рода афер страдают пожилые люди, чья доверчивость позволяет злоумышленникам без особого труда их обмануть. Ульянов отметил, что на удочку апрельского жульничества попало довольно много молодых экономически образованных граждан, которые теоретически должны были быть более осторожными.

Причин для успеха аферы несколько. С одной стороны, бесконечные опросы уже несколько утомили жителей крупных городов. Поэтому предложение вознаграждения за потраченное время выгодно отличает мошенников от других интервьюеров. Крупные производители часто предлагают образцы своей продукции в качестве компенсации - это хороший тон. Поэтому участие в опросе за вознаграждение на первый взгляд выглядит вежливостью по отношению к людям, которые потратили на него свое время.

С другой стороны, человеке очень сильно развито стремление что-то получить бесплатно или за минимальные усилия. Используя это желание человека, злоумышленники воруют деньги, - считает эксперт. Ульянов отметил, что мошенники зачастую используют метод социальной инженерии для получения нужной информации и, воздействуя на психологию людей, выманивают у них данные банковских карт.

Фото s.vtambove.ru

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