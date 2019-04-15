Ученые обеспокоены здоровьем 25-летних

Исследование ученых Бристольского университета обнаружило тревожную тенденцию: неуклонно растет число молодых людей, страдающих заболеваниями печени, сообщила Правда.Ру.

Исследование, которое называется "Дети 90-х", проделано для изучения причин кризиса здоровья, который в настоящее время затрагивает британцев в возрасте немногим старше двадцати лет.

Обследовав более 4000 молодых людей, родившихся в 1991 и 1992 годах, ученые обнаружили огромное количество жировых заболеваний печени, неалкогольного происхождения. Установленные случаи ожирения грозят проблемами со здоровьем, вызывая такие заболевания как диабет типа 2 и проблемы с сердцем. Такие заболевания встречаются у пожилых людей, но их просто не должно быть у 25-летних.

Все участники исследования прошли сканирование в 18 лет и повторно пять лет спустя. Первоначальное сканирование показало, что у 2,5 % в наличии неалкогольная жировая болезнь печени. Второе сканирование показало, что ожирение затронуло 20 %.

Врачи встревожены ростом тяжелой прогрессирующей болезни печени. Они предполагают, что пик поражения может сместиться с 50 и 60 лет на более молодой возраст - на 40 и 50 лет.

Исследователи говорят, что нездоровое питание является причиной пятой части от числа преждевременных смертей. Из-за ожирения погибает больше людей, чем из-за курения. Ученые сравнили пищевые привычки с показателями смертности и заболеваемости в 195 странах. Они обнаружили, что в 2017 году плохое питание стало причиной 11 миллионов смертей, или 22% от общего числа зарегистрированных случаев.

Фото medicinavdome.ru

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