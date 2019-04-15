Врачи рассказали, при каких заболеваниях не разрешается ходить в баню

Как сообщает Pora.Ru, медики запретили посещение бани тем людям, у кого имеются некоторые заболевания, способные ухудшить состояние здоровья или привести к летальному исходу.

Человек, находясь в бане, следит не только за личной гигиеной, но и занимается общим оздоровлением организма. Но такое удовольствие не всем идет на пользу. Например, людям, страдающим от варикоза, доктора категорически не рекомендуют посещать баню.

Высокая температура, воздействуя на стенки сосудов, "помогает" истончать их, а значит, ослаблять. Врачи предупреждают, что могут образовываться новые сгустки крови в венах. Не исключается вероятность отрывания тромбов при посещении бани, что грозит уже смертельной опасностью.

Доктора считают, что при вегето-сосудистой дистонии нахождение в парилке чревато скачком артериального давления. А также людям, страдающим хроническими респираторными заболеваниями, недугами дыхательных путей, кожными патологиями, ходить в баню не рекомендуется. Очистительная сила бани в этом случае — не для всех. "Лечение" паром и веником способно усугубить состояние больных.

Постоянная головная боль — еще один запрет на посещение бани. Врачи обращают внимание, что с этим симптомом не стоит рисковать и ходить "лечиться" в парную. Прежде всего, надо установить причину головных болей и точный диагноз.

Любые другие недомогания, говорят врачи, также не должны сподвигнуть на проведение "терапевтических мероприятий" в парилке, а лучше двинуться прямиком на прием к врачу.

Фото: reg-813.livejournal.com

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