По статистике более 40% браков заканчиваются разводами. Психологи выделили несколько причин, по которым отношения разрушаются чаще всего.

Специалисты считают, что брак ничего не может спасти, если супруги потеряли уважение друг к другу. Неуважительное отношение - синоним равнодушия. Оно может проявляться в насмешках, постоянных придирках, презрительных гримасах, указанием на физиологические недостатки супруга, например, «ты лысый и неуклюжий и храпишь», «ты толстая дура». Кроме того, что неуважение разрушает брак, исследователи обнаружили зависимость между неуважительными отношениями партнеров и их склонностью к инфекционным заболеваниям: такие пары часто простужаются и болеют вирусными инфекциями.

Естественно возражать своему партнеру, если точки зрения супругов расходятся. Если критика позиции супруга не выходит за рамки уважительных отношений и относится к предмету спора, то это тоже не вызывает никаких нареканий. Совсем другое дело, если один или оба супруга постоянно и во всём противоречат друг другу. Это тоже не лучшим образом отражается на отношениях.

Если в ответ на упрёки или критику супруга второй начинает защищаться, применяя нелогичные и неуместные аргументы, сводящиеся все к той же «толстой дуре», отношения также обречены. Вместо обсуждения проблемы выходит безобразный скандал, после которого супруги замыкаются в себе.

Тактика игнорирования - любимый прием мужчин. Они считают, что тактика игнорирования доказывает их психологическую устойчивость. В этом есть опасность: если не обращать внимание на партнера, можно быть уверенным, что вскоре вы его потеряете.

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