Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям хочет убрать с прилавков магазинов страшные игрушки: монстров, вампиров, чудовищ с выпученными глазами, оскаленными клыками и огромными когтями.

Как сообщает "Правда.ру", комиссия Московской Думы считает, что игрушки-монстры плохо влияют на детскую психику. Предположительно страшные игрушки как напугать ребенка, вызвать навязчивые страхи вроде монстра под кроватью или в шкафу и лишить нормального сна.

Кроме того, комиссия обращает внимание родителей на то, что эти игрушки, как правило, изготовлены из низкосортного пластика, нередко экспертиза устанавливает их токсичность, что крайне опасно для здоровья малышей. Страшные игрушки оказывают негативное влияние на развитие детей и способствуют искажению представлений о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Монстры не научат ребенка разумному сильному, вечному и не привьют способность принимать ответственные решения в жизни.

Парламентарии призвали убрать неполезные игрушки с прилавков магазинов детских товаров. Также Роспотребнадзор выступил с заявлением о том, что собирается проверить влияние спиннеров на детскую психику. После проведения экспертизы игрушки в Ведомстве пришли к выводу, что спиннер-тренажер для пальцев, состоящий из подшипника и лопастей, которые можно раскручивать, безопасен для психики и здоровья детей, так что его из продажи удалять не будут.

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