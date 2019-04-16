Удержание эмоций в узде на работе - путь к алкоголизму

Сотрудники Университета штата Пенсильвания и Университета Буффало выяснили, что жесткий контроль эмоций на работе приводит к росту потребления алкоголя в свободное время.

Исследователи проанализировали данные опроса о стрессе на рабочем месте. В нем участвовали около 3000 человек, в том числе медсестер, учителей и сотрудников общепита. Ученые выясняли, каким образом имитация и подавление эмоций отражаются на употреблении алкоголя в нерабочее время. Фокус исследования был на импульсивности исследуемых и на том, как часто им приходилось контролировать свои эмоции на работе.

Обнаружилось, что поддельные эмоции почти гарантированно вызывают запои у импульсивных людей, работающих в сферах, где требуется общение с клиентами, но оно обезличено. Например, к алкоголизму приходят сотрудники контактных центров, которым приходится быть вежливыми и приветливыми, несмотря на скандальность клиентов.

Заставляет тянуться к бутылке не стресс, а необходимость контролировать свои негативные эмоции на работе, считает один из авторов исследования. Чем больше людям приходится обуздывать раздражение и гнев на работе, тем меньше они способны контролировать потребление алкоголя после нее.

По словам исследователей, сотрудники на более престижных и высокооплачиваемых должностях, а также те, кто получает эмоциональную отдачу от своей работы, пьют гораздо меньше и реже.

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