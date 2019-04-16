Как часто можно купаться и мыть голову

Столичные врачи посоветовали не принимать горячую ванну больше пяти минут, потому что это может плохо сказаться на сосудах и сердце.

Об этом рассказал заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов.

Дольше пяти минут можно принимать горячие ванны с температурой воды до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут, рекомендуют специалисты. Длительное пребывание в воде ускоряет процесс старения кожи, сообщает Yoki.ru.

Частое использование мочалки наносит микротравмы, а это может провоцировать сухость кожи и развитие дерматологических заболеваний.

По словам Фролова, использовать мочалку можно два-три раза в неделю, в остальных случаях подойдет гель для душа. А для сухой и жирной кожи подойдут натуральные средства.

Медики также говорят, что не следует часто пользоваться скрабом для тела, достаточно один раз в неделю.

Мыть голову слишком часто тоже вредно. При нормальной жирности волос в среднем мыть голову нужно два раза в неделю. Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней.

Важно, чтобы после мытья вытереть тело насухо, особенно между пальцев ног для профилактики грибка.

Фото: Wday

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