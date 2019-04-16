Приятные запахи ослабляют никотиновую зависимость

Ученые выяснили, что у курильщиков ослабевает желание затянуться табачным дымом, когда они вдыхают приятные запахи. Такой способ действительно помогает бороться с вредной привычкой.

Заключение о благоприятном влиянии приятных запахов на зависимость от табака сдели специалисты Американской психологической ассоциации. Данные их исследования опубликовал Journal of Abnormal Psychology.

«Вдыхание приятных запахов способно затормозить желание закурить», - утверждают специалисты. Для экспериментального подтверждения этой гипотезы психологи провели исследование, к участию в котором были привлечены 232 курильщика в возрасте от 18 до 55 лет, до эксперимента на предпринимавших попыток бросить курить. Испытуемых попросили не курить в течение 8 часов, а после этого испытания с ними провели сеанс ароматерапии. Участники эксперимента вдыхали приятные для человеческого обоняния ароматы - шоколада, яблок, мяты, лимона, ванили.

Важно, что среди предложенных запахов один был неприятным, а еще один ассоциировался с тем видом табака, который предпочитал курильщик. После ароматерапии добровольцы прикурили свои привычные сигареты, но не затягивались, а просто держали их в руках. Испытуемые должны были оценить возникающее при этом желание закурить по стобальной шкале.

После серии таких экспериментов специалисты пришли к выводу, что вдыхание приятных запахов действительно помогает бороться с тягой к никотину. И оценили такой подход как многообещающий. На следующем этапе исследователи намерены определить наиболее эффективные для лечения табачной зависимости комбинации запахов.

Фото service-trender.se

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